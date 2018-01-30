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Banu Berberoğlu kendisiyle dalga geçenlere ayar verdi

YouTuber Banu Berberoğlu, hipnoz eden konuşmasıyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Sevdiği makyaj malzemelerini, en çok yediği abur cuburları ve sevgilisi Mehmet'le geçirdiği anlardan kesitleri takipçileriyle paylaşıyor
 

30 Ocak 2018, Salı 21:44
Banu Berberoğlu kendisiyle dalga geçenlere ayar verdi
Posta.com.tr

Yaklaşık 1 yıldır YouTube’a videolar atan Banu Berberoğlu, genel olarak vlog tarzında videolar çekiyor. Bu vlog videolarının ana konusu ise abur cubur, makyaj gibi konular oluyor. Bazı kişiler çektiği videoları samimi bulurken, bazıları da Banu'nun çektiği videoları ti'ye alıyor.
 

HAYRETTİN'LE VİDEO ÇEKTİLER


Kısa sürede üne kavuşan Banu Berberoğlu ve erkek arkadaşı Mehmet için komedyen Hayrettin Trabzon'a geldi. Hayretin, genç çift ile kanalında yayınlanmak üzere video çekti. Hayrettin'in videosu kısa sürede 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.


 

HESABINA 42 BİN TL YATTI


Sosyal medyada adeta viral olan Banu Berberoğlu, kendisiyle dalga geçenlere adeta ayar verdi. Berberoğlu, aralık ayında Youtube tarafından kendisine 42 bin TL yatırıldığını bu sözlerle duyurdu:

"Siz benimle dalga geçtiniz ama bugün bugün Youtube'dan hesabıma 42 bin TL yattı :)) Şimdi söyleyin hangimiz zavallı?"






 


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