Banu Berberoğlu kendisiyle dalga geçenlere ayar verdi

HAYRETTİN'LE VİDEO ÇEKTİLER

HESABINA 42 BİN TL YATTI

Gizem Yetil

Yaklaşık 1 yıldır YouTube’a videolar atan Banu Berberoğlu, genel olarak vlog tarzında videolar çekiyor. Bu vlog videolarının ana konusu ise abur cubur, makyaj gibi konular oluyor. Bazı kişiler çektiği videoları samimi bulurken, bazıları da Banu'nun çektiği videoları ti'ye alıyor.Kısa sürede üne kavuşan Banu Berberoğlu ve erkek arkadaşı Mehmet için komedyen Hayrettin Trabzon'a geldi. Hayretin, genç çift ile kanalında yayınlanmak üzere video çekti. Hayrettin'in videosu kısa sürede 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.Sosyal medyada adeta viral olan, kendisiyle dalga geçenlere adeta ayar verdi. Berberoğlu, aralık ayında Youtube tarafından kendisine 42 bin TL yatırıldığını bu sözlerle duyurdu:"Siz benimle dalga geçtiniz ama bugün bugün Youtube'dan hesabıma 42 bin TL yattı :)) Şimdi söyleyin hangimiz zavallı?"