Banu Erkorkmaz Jacobs Douwe Egberts Türkiye Ülke Müdürü oldu

Büşra Kamış

Banu Erkorkmaz, Jacobs Douwe Egberts Türkiye Ülke Müdürü görevine atandı. Kariyerine 2005 yılında Procter&Gamble’da başlayan, 5 yıl boyunca satış departmanında yerel ve ulusal zincir mağazaların yönetiminde artan sorumluluklar alan Erkorkmaz, 2010-2012 yılları arasında Mondelez International’da sırasıyla Ticari Pazarlama Yöneticisi ve Ticari Pazarlama Müdürü görevlerini yürüttü, 2013-2015 yıllarında ise Doğu Avrupa & Orta Doğu & Afrika bölgesinde global projeler yönetti. Son olarak, Jacobs Douwe Egberts Türkiye’de Alışverişçi Pazarlama & Satış Strateji Müdürü rolü ile Ülke Müdürü vekili rolünü birarada yürütüyordu. Lead Network Türkiye yönetim kurulu üyesi olan Erkorkmaz, Endüstri Mühendisliği mezunu, evli ve 1 çocuk annesidir.