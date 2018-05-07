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Banu Erkorkmaz Jacobs Douwe Egberts Türkiye Ülke Müdürü oldu

Jacobs Douwe Egberts Türkiye’de Alışverişçi Pazarlama & Satış Strateji Müdürü rolü ile Ülke Müdürü vekili rolünü birarada yürüten Banu Erkorkmaz Jacobs Douwe Egberts Türkiye Ülke Müdürü görevine atandı

Banu Erkorkmaz Jacobs Douwe Egberts Türkiye Ülke Müdürü oldu
Banu Erkorkmaz, Jacobs Douwe Egberts Türkiye Ülke Müdürü görevine atandı. Kariyerine 2005 yılında Procter&Gamble’da başlayan, 5 yıl boyunca satış departmanında yerel ve ulusal zincir mağazaların yönetiminde artan sorumluluklar alan Erkorkmaz, 2010-2012 yılları arasında Mondelez International’da sırasıyla Ticari Pazarlama Yöneticisi ve Ticari Pazarlama Müdürü görevlerini yürüttü, 2013-2015 yıllarında ise Doğu Avrupa & Orta Doğu & Afrika bölgesinde global projeler yönetti. Son olarak, Jacobs Douwe Egberts Türkiye’de Alışverişçi Pazarlama & Satış Strateji Müdürü rolü ile Ülke Müdürü vekili rolünü birarada yürütüyordu. Lead Network Türkiye yönetim kurulu üyesi olan Erkorkmaz, Endüstri Mühendisliği mezunu, evli ve 1 çocuk annesidir.

 


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