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Banu Ilıcalı kimdir? Acun ılıcalı'dan Banu Ilıcalı'ya sürpriz doğum günü

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı’ya doğum gününde 900 bin TL değerinde cip hediye ettiği iddia edildi. Peki Banu Ilıcalı kimdir?

Banu Ilıcalı kimdir? Acun ılıcalı'dan Banu Ilıcalı'ya sürpriz doğum günü
Acun Ilıcalı ilk eşi Seda Başbuğ’dan olan kızı Banu Ilıcalı’ya doğum gününde büyük bir sürpriz yaptı. 28 yaşına giren kızına cip hediye etti.



Ailesine karşı bonkörlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı, aylar öncesinden siparişini verdiği 2018 model cipe 900 bin TL ödedi. Mutluluktan havalara uçan Banu Ilıcalı, babasını da yanına alarak yeni cipiyle tur attı.



Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını Instagram’da paylaşarak altına şu notu düştü:



“Hep böyle gülümseyeceğin nice mutlu yılların olsun ve hep beraber kutlayalım.”

Geçen yıl Acun Ilıcalı ilk kızı Banu Ilıcalı'yı Efe Ceyhun ile dillere destan bir düğünle evlendirmişti.

 İLK KEZ CANLI YAYINA ÇIKTI


Öte yandan Banu Ilıcalı geçen aylarda ilk kez canlı yayına çııkmıştı. TV8'in reklam bölümünde çalışan Banu, samimiyeti ile izleyenlerin gönlünü kazanmıştı.



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