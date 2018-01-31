Banu Ilıcalı kimdir? Acun ılıcalı'dan Banu Ilıcalı'ya sürpriz doğum günü

İLK KEZ CANLI YAYINA ÇIKTI

Acun Ilıcalı, ilk kez canlı yayına kızı Banu Ilıcalı'yı çıkardı

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Elif Bayram

Acun Ilıcalı ilk eşi Seda Başbuğ’dan olan kızıdoğum gününde büyük bir sürpriz yaptı. 28 yaşına giren kızına cip hediye etti.Ailesine karşı bonkörlüğüyle bilinen A, aylar öncesinden siparişini verdiği 2018 model cipe 900 bin TL ödedi. Mutluluktan havalara uçanbabasını da yanına alarak yeni cipiyle tur attı.kızıyla fotoğrafını Instagram’da paylaşarak altına şu notu düştü:“Hep böyle gülümseyeceğin nice mutlu yılların olsun ve hep beraber kutlayalım.”Geçen yılilk kızı'yıile dillere destan bir düğünle evlendirmişti.Öte yandan Banu Ilıcalı geçen aylarda ilk kez canlı yayına çııkmıştı.'in reklam bölümünde çalışan, samimiyeti ile izleyenlerin gönlünü kazanmıştı.