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Banu Parlak albüm gelirini Suriyeli mülteci çocuklara bağışlayacak

“Narin Yarim” ve “Dura Dura” parçalarını yeniden uyarlayan Banu Parlak anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaya hazırlanıyor

27 Aralık 2017, Çarşamba 16:50
Banu Parlak albüm gelirini Suriyeli mülteci çocuklara bağışlayacak
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak ile 'O Ses Türkiye' yarışmasında kısa sürede şöhrete kavuşan Aziz Kiraz aynı sahnede buluştu. Banu Parlak “Narin Yarim” ve “Dura Dura” parçalarını seslendirirken Aziz de internette tıklanma rekorları kıran "Efso" parçasını seslendirdi

Banu Parlak “Savaşın Sonu Yok” isimli single albümünün tüm gelirini savaş mağduru Suriyeli mülteci çocuklara bağışlayacağını da açıkladı.

BİR DESTEK DE STALK NİŞANTAŞI'NDAN

Bu anlamlı projeye bir destek de Stalk Nişantaşı’ndan geldi. Mekanın işletme müdürü Samet Zorlu projeye destek verdiklerini açıkladı.

“Savaşın Sonu Yok” şarkısının klibini Hatay’daki mülteci kampında çekeceklerini belirten Banu Parlak çok heyecanlı olduğunu söyledi.
 
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