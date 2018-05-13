Banyo yaparken elektrik çarpan kadın öldü

Olay, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi’nde Bakraç Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi.

KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

34 yaşındaki Ebru Gül isimli kadın, banyo yaptığı sırada elektrik çarpması sonucu çığlık atarak yere yığıldı. Kadını ziyarete gelen arkadaşı kapıyı açamayınca komşularından yardım istedi.

Evin kapısını açamayan vatandaşlar durumu polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk incelemelerinin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUZ'

Polisin isteği üzerine olay yerine BEDAŞ ekipleri de gelerek elektrik hattında incelemelerde bulundu.

Hayatını kaybeden kadını tanıdığını belirten Apartman görevlisi Mustafa Arık, "Polis memurları banyoda elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Genç bir bayandı. Ben bayanın dayısını tanıyorum, bina da dayısının. Çok üzgünüz. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz" dedi.