Barack Obama'dan Trump'a İran eleştirisi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan önce Beyaz Saray'da ev sahipliği yapan ve başkanlığı döneminde 2015 yılında İran ile nükleer anlaşmaya imza atan Barack Obama, Trump'ın anlaşmadan çekilme kararını eleştirdi

09 Mayıs 2018, Çarşamba 01:30
Barack Obama'dan Trump'a İran eleştirisi
Donald Trump'ın kararını açıklamasının ardından yazlı bir açıklama yapan Barack Obama, İran ile yapılan anlaşmanın işlerliğinin ortada olduğunu, bunun Avrupalı müttefikler, bağımsız uzmanlar, hatta ABD Savunma Bakanı James Mattis tarafından da paylaşıldığını belirtti.

Obama, anlaşmanın İran'ın nükleer programını gerilettiğini, Amerika'nın çıkarına olduğunu vurguladı.


"SORUMSUZLUK"


Obama, 'ABD'nin dış politikadaki başarılarndan biri' olarak nitelediği anlaşmadan çekilmenin 'yanlış yönlendirilme' ve 'sorumsuzluktan' kaynaklandığını belirttiği açıklamasında, anlaşmadan çekilmenin ABD'nin en yakın müttefiklerine sırt çevirmesi anlamına geldiğini, bunun da ABD'nin güvenilirliğini zedelediğini vurguladı.

İranla yapılan anlaşmanın yalnızca İran ile ABD arasında olmadığına değinen Obama, "İran'a yönelik yaptırımları uygulayabilecek uluslararası bir koalisyonun kurulmasından yıllar sonra, İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve İran ile birlikte bu anlaşmaya vardık.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de oybirliği ile onaylanan çok taraflı bir nükleer silah kontrolü anlaşmasıydı. Hepimiz İran'ın nükleer silah elde etmesinin tehlikelerini biliyoruz" dedi.

Anlaşmanın İran'la olan bütün sorunları çözmeyi amaçlamadığını belirten Obama, anlaşma olmadan İran'ın istikrar bozucu girişimleri ile mücadele etme yeteneğinin de zayıflayacağını vurguladı. 


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