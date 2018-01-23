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Barack Obama'nın kızı Malia İngiliz sevgilisi Rory Farquharson ile kol kola görüntülendi

ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama'nın kızı Malia (19), İngiliz sevgilisi Rory Farquharson (19) ile New York'un Sho bölgesinde kol kola görüntülendi

Barack Obama'nın kızı Malia İngiliz sevgilisi Rory Farquharson ile kol kola görüntülendi
Alışkanlıkları, tişörtleri, çılgın dansı ve festival stiliyle gündeme gelen Barack Obama'nın kızı Malia Obama, sevgilisi Rory Farquharson ile alışveriş yaparken kameralara takıldı.



Daha önce de kameralara yakalanan hatta samimi oldukça için gündem olan ikilinin daha mesafeli ancak rahat olması dikkat çekti.

Genç çiftin Harvard Üniversitesi'nde tanıştığı tahmin ediliyor.



Farquharson, Malia ile birlikte olmaya başladıktan sonra kendisine yönelik medya ilgisinden ötürü sosyal medya hesaplarını sildi.



Malia Obama, liseden mezun olduktan sonra ailesiyle birlikte bir yıl seyahat etmiş ve taciz skandalları patlak verene kadar Harvey Weinstein'ın yapım şirketinde staj yapmıştı.


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