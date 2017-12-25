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Baran’dan ‘Ne Güzel Aşk’ şarkısına iddialı klip

Pop müzik dünyasına merhaba diyen Baran, albümünün ilk video klibini "Ne Güzel Aşk" isimli şarkısına çekti. Heyecanla beklenen klip, müzik kanallarında ve dijital platformlarda yayında

Baran’dan ‘Ne Güzel Aşk’ şarkısına iddialı klip
Türk pop müziğinin yıldızlarından biri olmaya aday Baran’ın ilk video klibi, "Ne Güzel Aşk" isimli şarkıyla çekildi. “Canım” adlı toplam 6 şarkıdan oluşan ilk albümün iddialı klibi müzikseverlerle buluştu.

Albüme ve klibe büyük emek

Uzun süren çalışmalar sonucunda Şubat ayında çıkacak yeni albümde birçok sürpriz isim yer alıyor. Şarkının söz ve müziği Mustafa Ceceli'nin Hüsran isimli şarkısı ile isimlerinden söz ettiren Canan Sezgin ve Ali Cem Çehreli’ye ait. Albümün prodüktörlüğünü Tarkan'ın ilk albümünü yapan ve çıkışında destek olan Alpay Aydın üstleniyor.

Yayınlanan klibiyle ilgili heyecan verici yorumlar alan genç şarkıcı albüm ve klip çalışmaları süresince Çağrı Genç ve Elçin Yıldız’dan spor dersleri aldı. Sporun yanı sıra Yasemin Sancaklı’dan dans ve koreografi eğitimi için de destek aldı.

Baran Hakkında:

7 yaşından beri İstanbul’da yaşayan Baran, orta öğretimini tamamladıktan sonra Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’ü bitirdi. Burada nota yazma ve nota okumayı (solfej) öğrendi. Gitar, bağlama ve piyano çalabilen Baran, üniversiteyi bitirdikten sonra bir sene İstanbul Üniversitesi Konservatuarı, Müzikal Bölümü’nde öğrenim gördü. Dans derslerinin yanı sıra Burak Sarımola’dan oyunculuk dersleri aldı. 2016 yılında Keşanlı Ali Destanı ve Lüküs Hayat müzikallerinde rol aldı.
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