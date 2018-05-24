Barbados genel seçimler için sandık başına gidiyor

Barbados'ta seçmen bugün 30 milletvekilinin seçildiği tek turlu genel seçimler için sandık başına gidiyor. İktidar partisi Demokrat İşçi Parti ve muhalefet partisi Barbados İşçi Partisi’nin yanı sıra seçimlerde 6 parti ve bağımsız adaylar yarışacak. Yerel saat ile 06.00'da başlayacak (TSİ 13.00) oy verme işlemi 18.00'de (TSİ 01.00) son bulacak. Oy sayma işlemleri ise yerel saatle 20.00'de başlayacak.

Toplam 37 kadın, 98 erkek adayın yarışacağı seçimlerde, Demokrat İşçi Partisi’nden 30, Barbados İşçi Partisi’den 30, Barbados Çözüm Partisi’nden 28, Birleşmiş İlerici Parti’sinden 23, Birleşik Taraflar Koalisyonu ortakları Bajan Özgürlük Partisi’nden 11, Barbados Dürüstlük Hareketi’nden 11, Halkın Demokratik Kongresi’nden 3, Barbados Krallığı Hükümeti’nden 1 aday ile birlikte 9 bağımsız aday da yarışacak.

SON SEÇİM 2013 YILINDAYDI

Son olarak 2013 yılında gerçekleşen genel seçimlerde, Demokrat İşçi Parti 16, Barbados İşçi Partisi ise 14 milletvekili ile Meclis'te temsil ediliyordu. Barbados Meclisi, anayasa gereği 5 Mart günü feshedilmişti.

Birleşik Krallık'tan 30 Kasım 1966 günü bağımsız olan Barbados, 280 bin nüfusa sahip ve resmi dili İngilizce. Bağımsız olan Barbados’un İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olması sebebiyle Kraliçe II. Elizabeth'i sembolik olarak tanıması dikkat çekiyor.