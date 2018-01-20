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Barcelona 7 numarayı Griezmann'a giydirmek istiyor!

Barcelona, Arda Turan'ın ayrılığı sonrası boşalan 7 numaralı formayı boş bırakma kararı aldı. Katalan ekibinde yeni transfer Coutinho 14 numarayı seçerken, gelecek sezon Manchester United ile Barcelona arasında Antoine Griezmann savaşı çıkması bekleniyor.

Barcelona 7 numarayı Griezmann'a giydirmek istiyor!
Barcelona'da milli futbolcu Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi sonrası 7 numaralı forma boşa çıktı.

160 Milyon Euro'luk yeni transfer Philippe Coutinho'nun 14 numarayı giyme kararı almasının ardından 7 numaralı formayı 2. yarı itibariyla kimse giymeyecek.

Fox Argentina'nın iddiasına göre, Katalan ekibinin sezon sonunda Antoine Griezmann'a 7 numarayı giydirmek istediği, bu nedenle Coutinho'ya 14 numarayı verdiği belirtildi.

Yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki Fransız futbolcu için Manchester United ile Barcelona arasında transfer savaşı yaşanması bekleniyor. 


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