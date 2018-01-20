Barcelona 7 numarayı Griezmann'a giydirmek istiyor!

Erdinç Şahin

milli futbolcutransferi sonrası 7 numaralı forma boşa çıktı.160 Milyon Euro'luk yeni transfer14 numarayı giyme kararı almasının ardından 7 numaralı formayı 2. yarı itibariyla kimse giymeyecek.iddiasına göre, Katalan ekibinin sezon sonunda7 numarayı giydirmek istediği, bu nedenle14 numarayı verdiği belirtildi.Yaz transfer dönemindeayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki Fransız futbolcu içinarasında transfer savaşı yaşanması bekleniyor.