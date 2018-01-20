Barcelona 7 numarayı Griezmann'a giydirmek istiyor!

Barcelona'da
milli futbolcu Arda Turan'ın Başakşehir'e
transferi sonrası 7 numaralı forma boşa çıktı.
160 Milyon Euro'luk yeni transfer Philippe Coutinho'nun
14 numarayı giyme kararı almasının ardından 7 numaralı formayı 2. yarı itibariyla kimse giymeyecek.
Fox Argentina'nın
iddiasına göre, Katalan ekibinin sezon sonunda Antoine Griezmann'a
7 numarayı giydirmek istediği, bu nedenle Coutinho'ya
14 numarayı verdiği belirtildi.
Yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den
ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki Fransız futbolcu için Manchester United ile Barcelona
arasında transfer savaşı yaşanması bekleniyor.
Erdinç Şahin