Barcelona, Arturo Vidal'i transfer etti

İspanyol basını, Barcelona ve Bayern Münih'in Arturo Vidal için anlaşma sağladığını bildirdi. 31 yaşındaki Şilili orta saha için 19 milyon Euro bonservis ödeneceği ifade edildi

04 Ağustos 2018, Cumartesi 00:00 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2018, Cumartesi 00:09
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Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan devi Barcelona, Arturo Vidal'in transferini noktalamayı başardı. Haberde, Barcelona'nın 19 milyon Euro bonservis ve bonuslar karşlığında Bayern Münih'in Şilili orta sahayı kadrosuna kattığı ifade edildi.

3 YILLIK İMZA

31 yaşındaki futbolcunun 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Barcelona bu sezon Arthur, Lenglet ve Malcom'u transfer etmişti.

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