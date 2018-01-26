Barcelona, Beko ile sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzattı



ÜÇ BÜYÜK SPONSORDAN BİRİ OLDU

Adem Özdoğan

2014 yılından bu yana Barcelona'nın forma sponsorlarından biri olan ve arması formanın kolunda yer alan Beko, üç yıl daha Barça'da yer almaya devam edecek.El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona Türk beyaz eşya devi Beko ile anlaşmasını üç yıl daha uzattı. Beko arması hem kulübün maç formasının kolunda hem de idman ekipmanlarının ön tarafında yer alacak. Yeni anlaşma 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarını kapsayacak.Sponsorluk anlaşmasının üç yıllık bedelinin 57 milyon euro olduğu ifade edilirken, resmi açıklamanın Şubat ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor.Beko yeni anlaşma ile Nike ve Rakuten ile birlikte Barcelona'nın en önemli üç sponsorundan biri oldu. Rakuten, sponsorluk anlaşması karşılığında Barcelona'ya yılda 47 milyon ödüyor.Barcelona'nın diğer sponsorları arasında Audi, Gillette, Canon ve Deezer gibi firmalar bulunuyor.