Barcelona Beşiktaş'ın yıldızı Adriano Correia'yı unutamıyor!
Barcelona'nın resmi Twitter hesabı, Beşiktaş'ın yıldızı Adriano Correia'yla ilgili flaş bir paylaşım yaptı.
Barcelona'nın resmi Twitter hesabından Beşiktaş'ın yıldızı Adriano Correia'yla ilgili flaş bir paylaşım geldi.
Katalan devinin Twitter sayfası, Siyah Beyazlı futbolcunun 2012 yılında Atletico Madrid'e attığı golün videosunu paylaştı.
2016 yazında Barça'dan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Adriano, yalnızca 600 bin euro karşılığında transfer edilmişti.