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Barcelona'da Arda Turan pazarlığı! İşte yaşananlar

Milli futbolcu Arda Turan'ın, Medipol Başakşehir'e transfer olmasına çok az bir süre kaldı. İşte son günlerde iki kulüp ve Arda arasında yaşanan kıyasıya pazarlığın detayları.

Barcelona'da Arda Turan pazarlığı! İşte yaşananlar
Barcelona kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro istedi. Başakşehir kabul etmedi. İspanyol ekibi,“Yarın yönetim kurulu karar verecek” dedi. Gümüşdağ, “Olumlu izlenimler ile dönüyorum” açıklamasını yaptı.
 

1. GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: MUTLU DÖNÜYORUM


Arda Turan transferi için Barcelona'ya giden Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ konuyla ilgili bir açıklama yaptı: "Ekibimiz ve menajerimiz gün boyu (pazartesi günü) Barcelonalı profesyonellerle bir dizi görüşme yaparken, ben Arda ile vakit geçirdim ve kendisinin Başakşehir formasını giymekten gurur duyacağını, yeniden zirveye çıkmaya hazır olduğunu, hırsını, isteğini gördüm, hedeflerini dinledim. Akabinde Barcelona Kulübü CEO'su ile bir görüşme yaptım. Kısaca söyleyebilirim ki, Arda'nın arzulu ve hırslı, bize karşı çok istekli olması, kulübün oyuncuyu bize vermeye niyetli olması, bizim için büyük bir maliyet olmasına rağmen, özellikle iki büyük sponsorumuzun bu transferin gerçekleşebilmesi için yapmaya hazır olduğu büyük fedakârlıklar sebebiyle prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyorum."
 

2. İŞTE GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI


Gümüşdağ, bu açıklamaları yaparken, Barcelona ile Başakşehir Kulübü arasında şöyle bir görüşme gerçekleşti: İspanyol ekibi, Arda için kasasından bir para vermeyeceğini ve oyuncunun ücretiyle ilgili bir ödeme yapmayacaklarını Başakşehir'e iletti. Barcelona ayrıca 1.5 yıl için kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro talep etti. Başakşehir cephesi bu rakamı kabul etmedi ve "Zaten oyuncunun 1.5 yıllık maliyeti olan 10.5 milyon Euro'dan sizi kurtarıyoruz. Daha ne parası ödeyeceğiz" cevabını verdi.
 

3. BARCELONA PRENSİPTE "TAMAM" DEDİ


Barcelona yönetimi, bunun üzerine "Az da olsa bir rakam isteriz" diye diretti. Başakşehir az olan rakamı duymak istedi. Bu rakam konuşulmazken, Barcelona yönetimi, "Yarın yönetim kurulu toplantısı var. Arda'nın durumunu burada konuşacağız ve size bir yanıt vereceğiz" diyerek konuya noktayı koydu. Bu gelişmelerden sonra Katalan ekibinin bedelsiz olarak 10.5 milyon Euro'dan kurtulmak adına bu transfere "Tamam" diyeceği bildirildi.
 

4. SPONSORLAR PARAYI VERECEK


Arda-Başakşehir cephesinde ise hiçbir sorun yok. Arda 1.5 yıla "Evet" dedi. Hatta milli oyuncu dün Barcelona kulübüyle de bir görüşme yaptı ve "Ben Başakşehir ile anlaştım. Başka da kulüp istemiyorum. Siz de gereken yardımı gösterin" ifadesini kullandı. Arda'nın Başakşehir'de alacağı rakamın büyük bir kısmını ise kulübün sponsorları karşılayacak. Tarihi transferde resmi imzalar bir iki gün içinde atılacak...
 

'ARDA GALATASARAY'A DÖNECEKTİR!'


Başakşehir'le anlaşan Arda Turan için Galatasaray'dan ilginç bir yorum geldi. Sarı-Kırmızılıların başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, "Bundan 15 gün önce yılbaşı nedeniyle Abdullah Avcı, Arda ile görüşmüş. Belki bir tebrikle ilgiliydi, hayırlı olsun... Tabii ki Arda bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu. Fatih hocayla bir problem yaşamış olabilirler ama her ikisi de Galatasaraylı. Bir şekilde bir gün buluşuruz. Arda bir gün tekrar Galatasaray'a dönecektir" diye konuştu.

(Sabah)


 


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