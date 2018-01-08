Barcelona’da Coutinho imzayı attı

Erdinç Şahin

ekiplerindengeçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi160 milyon Euro'ya transfer etmişti.da katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisinibağlayan 5.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.Brezilyalı futbolcu yaptığı açıklamada, Başkan Bartomeu’ya transfer için teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu ve rüyasının gerçekleştiğini söyledi. Bartomeu da Coutinho’yu transfer ettikleri için çok heyecanlı olduğunu belirtti.Yıllık 15 milyon Euro kazanacak olan 25 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin 400 milyon Euro olduğu daha önce açıklanmıştı.Öte yandan imza töreninde gösterilen formada Coutinho'nun hangi numara giyeceği belirtilmedi. Başarılı futbolcunun milli futbolcu Arda Turan'ın giydiği 7 numarayı alacağı iddia edilmişti.