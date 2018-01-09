Barcelona'da Neymar transferinde kazanılan para bitti

ZİRVEDE BARÇA VAR

Erdinç Şahin

İspanyol devi, sezon başında’ın takımdan ayrılma kararı alması sonrasında büyük bir şok yaşamıştı. Brezilyalı yıldızı da, bonservis rekoru kırarak kadrosuna katmıştı. PSG, kasasından tamı tamanına 222 milyon Euro’yu (996 milyon TL) çıkartarak yıldız futbolcuya imzayı attırmış ve herkes, Barça’nın eline geçen bu parayla neler yapacağını merak etmeye başlamıştı.Bu merak çok kısa sürdü ve Katalan devi, Neymar’dan gelen parayı önce Borussia Dortmund’dan Ousmane Dembele ve son olarak Liverpool’dan’yu alarak tamamen tüketti. Sambacı’nın boşluğunu doldurmak adına önce Coutinho’ya yönelen ve yaz ayında bunu başaramayan Barcelona, onun alternatifi olarak Dembele’ye yöneldi ve Dortmund’a da 130 milyon Euro (583 milyon TL) ödedi.Ancak Coutinho ısrarından vazgeçmeyen La Liga lideri, ara transfer döneminde paraya kıydı ve Brezilyalı oyuncu için de 160 milyon Euro’yu (718 milyon TL) gözden çıkardı. Neymar’ın parasını bitirip, üzerine ekstra para koyan Katalanlar, ayrıca Benfica’dan Semedo’ya 30 milyon (134.7 milyon TL), Guangzhou’dan Paulinho’ya 40 milyon Euro (179 milyon TL) ödemişti. Ayrıca Barça, bu sezon toplamda transfere harcadığı 312.5 milyon Euro (1.4 milyar TL) ile 1 sezonda transfere en çok para veren kulüp sıralamasında zirveyi ele geçirdi.