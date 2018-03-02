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Barcelona'dan Anthony Borges'e yardım eli!

Katalan devi Barcelona, büyük bir insani yardıma imza attı. Kulüp, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Douglas High School'da gerçekleşen silahlı saldırıda sınıf arkadaşlarını korumaya çalışırken 5 kurşun yiyen Anthony Borges'e yardım eli uzattı.

Barcelona'dan Anthony Borges'e yardım eli!
Bu sezon La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona, saha içinde gösterdiği başarının yanına bir de saha dışındaki insani yardımlarını ekledi.

Kulüp, geçtiğimiz ay Florida'da bulunan Douglas High School'da gerçekleşen silahlı saldırıda büyük bir kahramanlık göstererek arkadaşlarının ölümünü önlemek için 5 kurşun yiyen Anthony Borges'e yardım eli uzattı.

14 öğrenci ve 3 öğretmenin yaşamını yitirdiği kanlı saldırıda bacağı ve sırtından yaralanan Borges için babası tarafından gerçekleştirilen yardım kampanyasından haberdar olan Katalan devi, konuya hemen el atarak çocuğun ailesiyle irtibata geçti.

Borges'in tedavi masraflarını karşılayan Barça yönetimi, kahraman çocuğa bir de Barcelona futbolcularının imzaladığı bir forma hediye etti. Katalan kulübünün bu yardımı, dünya kamuoyunda büyük takdir topladı.


 


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