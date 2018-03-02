Barcelona'dan Anthony Borges'e yardım eli!

Erdinç Şahin

Bu sezon'da şampiyonluğa koşan, saha içinde gösterdiği başarının yanına bir de saha dışındaki insani yardımlarını ekledi.Kulüp, geçtiğimiz ay Florida'da bulunan'da gerçekleşen silahlı saldırıda büyük bir kahramanlık göstererek arkadaşlarının ölümünü önlemek için 5 kurşun yiyen'e yardım eli uzattı.14 öğrenci ve 3 öğretmenin yaşamını yitirdiği kanlı saldırıda bacağı ve sırtından yaralanan Borges için babası tarafından gerçekleştirilen yardım kampanyasından haberdar olan Katalan devi, konuya hemen el atarak çocuğun ailesiyle irtibata geçti.Borges'in tedavi masraflarını karşılayan Barça yönetimi, kahraman çocuğa bir de Barcelona futbolcularının imzaladığı bir forma hediye etti. Katalan kulübünün bu yardımı, dünya kamuoyunda büyük takdir topladı.