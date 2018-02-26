Barcelona'nın yıldızı Philippe Coutinho hakkında dev iddia!

Erdinç Şahin

Ocak ayı transfer döneminde'dan'yaartı bonuslar karşılığında transfer olanhakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.Madrid menşeiligazetesinin haberine göre Brezilyalı 10 numara için Fransız devidevreye girdi.Gazete, PSG'nin Toulouse'u 1-0 yendiği maçta Neymar'la tartışan'nin yönetim tarafından takımdan gönderilmek istendiği ve bu doğrultuda Coutinho karşılığında Barça'ya önerileceğini yazdı.Neymar'ı olabildiğince mutlu etmeye çalıştığı öğrenilen PSG yönetiminin oyuncunun çok yakın arkadaşı olan Coutinho'yu kadroya katarak bu hedefine ulaşmak istediği iddia edildi.