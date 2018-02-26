Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Barcelona'nın yıldızı Philippe Coutinho hakkında dev iddia!

Devre arasında Liverpool'dan Barcelona'ya astronomik bir bedelle transfer olan Philippe Coutinho hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. 

Barcelona'nın yıldızı Philippe Coutinho hakkında dev iddia!
Ocak ayı transfer döneminde Liverpool'dan Barcelona'ya 120 milyon euro artı bonuslar karşılığında transfer olan Philippe Coutinho hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Madrid menşeili El Pais gazetesinin haberine göre Brezilyalı 10 numara için Fransız devi Paris Saint Germain devreye girdi.

Gazete, PSG'nin Toulouse'u 1-0 yendiği maçta Neymar'la tartışan Kylian M'bappe'nin yönetim tarafından takımdan gönderilmek istendiği ve bu doğrultuda Coutinho karşılığında Barça'ya önerileceğini yazdı.

Neymar'ı olabildiğince mutlu etmeye çalıştığı öğrenilen PSG yönetiminin oyuncunun çok yakın arkadaşı olan Coutinho'yu kadroya katarak bu hedefine ulaşmak istediği iddia edildi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Trivela nedir? Ricardo Quaresma'nın en iyi trivela golleri

Trivela nedir? Ricardo Quaresma'nın en iyi trivela golleri
Denizlispor, mucizeye doğru ilerliyor

Denizlispor, mucizeye doğru ilerliyor
Cenk Tosun yoksa, Babel de yok !

Cenk Tosun yoksa, Babel de yok !
Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e ceza çıkmayacak

Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e ceza çıkmayacak
Kupada yarı final zamanı

Kupada yarı final zamanı
Manchester Unitedlı Anthony Martial'e dev talip!

Manchester Unitedlı Anthony Martial'e dev talip!
Patrice Evra'nın Premier Lig'e dönüşü acı oldu!

Patrice Evra'nın Premier Lig'e dönüşü acı oldu!
Son dakika: Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi bitti!

Son dakika: Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi bitti!
Trabzonspor, Burak Yılmaz ile kazanıyor

Trabzonspor, Burak Yılmaz ile kazanıyor
Sivas'ta 2 taraftara 'Vuvuzela' cezası

Sivas'ta 2 taraftara 'Vuvuzela' cezası
Bafetimbi Gomis’in rakibi Alex de Souza

Bafetimbi Gomis’in rakibi Alex de Souza