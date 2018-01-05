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Barcelona Philippe Coutinho için kesenin ağzını açtı

Barcelona'nın transferini bitirme noktasına geldiği Philippe Coutinho ile ilgili bugün The Times gazetesi flaş bir iddia daha ortaya attı. Gazete, Katalan devinin Liverpool'a yaptığı teklifi astronomik bir seviyeye çektiğini yazdı.

Barcelona Philippe Coutinho için kesenin ağzını açtı
Barcelona'nın transferini bitirme noktasına geldiği Philippe Coutinho ile ilgili bugün Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

The Times gazetesinin haberine göre Katalan devi, Liverpool'un yıldız orta saha oyuncusu için teklifini tam 160 milyon euro'ya kadar çıkardı.

Haberde Barça'nın bu ücretin 120 milyon euroluk kısmını peşin, kalan 40 milyon euroluk kısmını ise bonus şeklinde vereceği yazıldı.

Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike da daha önce resmi internet sitesi aracılığıyla Coutinho'nun Barcelona'ya transfer olduğunu duyurmuş, sonra da bu duyuruyu kaldırmak zorunda kalmıştı.


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