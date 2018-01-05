Barcelona Philippe Coutinho için kesenin ağzını açtı

Erdinç Şahin

'nın transferini bitirme noktasına geldiğiile ilgili bugünbasınından flaş bir iddia ortaya atıldı.gazetesinin haberine göre Katalan devi,'un yıldız orta saha oyuncusu için teklifini tam'ya kadar çıkardı.Haberde'nın bu ücretinkısmını peşin, kalankısmını ise bonus şeklinde vereceği yazıldı.Dünyaca ünlü spor giyim markasıda daha önce resmi internet sitesi aracılığıylatransfer olduğunu duyurmuş, sonra da bu duyuruyu kaldırmak zorunda kalmıştı.