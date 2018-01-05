Barcelona Philippe Coutinho için kesenin ağzını açtı

Barcelona
'nın transferini bitirme noktasına geldiği Philippe Coutinho
ile ilgili bugün Ada
basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
The Times
gazetesinin haberine göre Katalan devi, Liverpool
'un yıldız orta saha oyuncusu için teklifini tam 160 milyon euro
'ya kadar çıkardı.
Haberde Barça
'nın bu ücretin 120 milyon euroluk
kısmını peşin, kalan 40 milyon euroluk
kısmını ise bonus şeklinde vereceği yazıldı.
Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike
da daha önce resmi internet sitesi aracılığıyla Coutinho'nun Barcelona'ya
transfer olduğunu duyurmuş, sonra da bu duyuruyu kaldırmak zorunda kalmıştı.
Erdinç Şahin