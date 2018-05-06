Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Barcelona - Real Madrid maçı özeti

İspanya Ligi’nde daha önce şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, Nou Camp'ta Şampiyonlar Lig’i finalisti Real Madrid'i konuk etti. 4 gole sahne olan mücadelede taraflar 2-2'lik skorla sahadan ayrılarak puanları paylaştı

06 Mayıs 2018, Pazar 23:41
Barcelona - Real Madrid maçı özeti
Barcelona 2 - 2 Real Madrid


MAÇ ÖZETİ


90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. El Clasico sona erdi.

72.DK: Real Madrid Gareth Bale'nin golüyle maçı bırakmıyor

52.DK: Barcelona Messi'yle tekrar öne geçiyor

46.DK: İkinci yarıya başladı

46.DK: Cristiano Ronaldo ilk yarıda aldığı darbe sonrası ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Yıldız oyuncunun yerini Asensio'ya bıraktı.

45.DK: İlk yarı sona erdi

45.DK: Barcelona'da Sergi Roberto kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip 10 kişi

14.DK: Cristiano Ronaldo maçta eşitliği sağlayan golü attı.



10.DK: Barcelona Suarez'le öne geçiyor

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

El Clasico'da 11'ler

Barcelona: Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Coutinho, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez

Real Madrid: Keylor Navas, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Cristiano, Benzema


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Taha Akgül Avrupa şampiyonu

Taha Akgül Avrupa şampiyonu
Sofiane Feghouli, cezalı duruma düştü

Sofiane Feghouli, cezalı duruma düştü
Murat Cavcav’a küfreden taraftarlar gözaltına alındı

Murat Cavcav’a küfreden taraftarlar gözaltına alındı
VakıfBank, şampiyon oldu

VakıfBank, şampiyon oldu
Recep Topal'dan bronz madalya

Recep Topal'dan bronz madalya
Aykut Kocaman'dan istifa sinyali

Aykut Kocaman'dan istifa sinyali
Ümit Özat'tan istifa kararı

Ümit Özat'tan istifa kararı
Mağlubiyet sonrası Erdal Beşikçioğlu yıkıldı

Mağlubiyet sonrası Erdal Beşikçioğlu yıkıldı
Volkan Demirel taraftarlara sitem etti

Volkan Demirel taraftarlara sitem etti
Sow gözyaşlarına hakim olamadı

Sow gözyaşlarına hakim olamadı
Akhisarspor - Galatasaray maçı özeti

Akhisarspor - Galatasaray maçı özeti