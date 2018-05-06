Barcelona - Real Madrid maçı özeti

Barcelona 2 - 2 Real Madrid
MAÇ ÖZETİ
90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. El Clasico sona erdi.
72.DK:
Real Madrid Gareth Bale'nin golüyle maçı bırakmıyor
52.DK:
Barcelona Messi'yle tekrar öne geçiyor
46.DK:
İkinci yarıya başladı
46.DK:
Cristiano Ronaldo ilk yarıda aldığı darbe sonrası ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Yıldız oyuncunun yerini Asensio'ya bıraktı.
45.DK: İlk yarı sona erdi
45.DK:
Barcelona'da Sergi Roberto kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip 10 kişi
14.DK:
Cristiano Ronaldo maçta eşitliği sağlayan golü attı.
10.DK:
Barcelona Suarez'le öne geçiyor
1.DK:
Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
El Clasico'da 11'ler
Barcelona:
Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Coutinho, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez
Real Madrid:
Keylor Navas, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Cristiano, Benzema
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