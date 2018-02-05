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Barcelona'ya Gerard Pique'den kötü haber!

Barcelona'nın yıldız stoperi Gerard Pique, hafta sonunda Espanyol'le oynanan Katalan derbisinde sakatlanmıştı. Başarılı defans oyuncusunun sahalara en erken mayıs ayında dönebileceği öğrenildi. 

Barcelona'ya Gerard Pique'den kötü haber!
Barcelona'nın yıldız stoperi Gerard Pique, hafta sonunda Espanyol'le oynanan Katalan derbisinde takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü atmıştı. 

Maç içinde Gerard Moreno ile girdiği ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanan 31 yaşındaki defans oyuncusunun şubat ayını kapattığı öğrenildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre sahalara ancak mart ayında dönebilecek olan Pique, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.

Yıldız futbolcunun bu süre içinde Kral Kupası'ndaki Valencia ve La Liga'daki GetafeEibarGirona ve Las Palmas maçlarını da kaçırması bekleniyor.


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