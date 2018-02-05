Barcelona'ya Gerard Pique'den kötü haber!

Erdinç Şahin

'nın yıldız stoperi, hafta sonunda'le oynanan Katalan derbisinde takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü atmıştı.Maç içindeile girdiği ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanan 31 yaşındaki defans oyuncusunun şubat ayını kapattığı öğrenildi.İspanyol basınında yer alan haberlere göre sahalara ancak mart ayında dönebilecek olan Pique, takımınınndeile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.Yıldız futbolcunun bu süre içinde'ndakive'dakivemaçlarını da kaçırması bekleniyor.