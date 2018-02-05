Barcelona'ya Gerard Pique'den kötü haber!

Barcelona
'nın yıldız stoperi Gerard Pique
, hafta sonunda Espanyol
'le oynanan Katalan derbisinde takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü atmıştı.
Maç içinde Gerard Moreno
ile girdiği ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanan 31 yaşındaki defans oyuncusunun şubat ayını kapattığı öğrenildi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre sahalara ancak mart ayında dönebilecek olan Pique, takımının Şampiyonlar Ligi'
nde Chelsea
ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.
Yıldız futbolcunun bu süre içinde Kral Kupası
'ndaki Valencia
ve La Liga
'daki Getafe
, Eibar
, Girona
ve Las Palmas
maçlarını da kaçırması bekleniyor.
Erdinç Şahin