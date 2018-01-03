Barcelona'ya Ousmane Dembele müjdesi

Erdinç Şahin

, geçtiğimiz yaz'danbonservis bedeliyle'ya transfer olmuştu.Fransız futbolcu, Katalan kulübünde dört maça çıktıktan sonra uyluğunu yırtmış ve yaklaşık 4 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı. Ancak 20 yaşındaki sol kanat oyuncusundan müjdeli haber nihayet geldi.Sakatlığının tamamı ile iyileştiği belirtilen yıldız futbolcunun yarın oynanacakmaçında sahadaki yerini alması bekleniyor.Barcelona, Kral Kupası'nda son 16 turu eşleşmesinde yarın akşam'ya konuk olacak.