Barcelona'ya Ousmane Dembele müjdesi

Ousmane Dembele
, geçtiğimiz yaz Borussia Dortmund
'dan 105 milyon euroluk
bonservis bedeliyle Barcelona
'ya transfer olmuştu.
Fransız futbolcu, Katalan kulübünde dört maça çıktıktan sonra uyluğunu yırtmış ve yaklaşık 4 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı. Ancak 20 yaşındaki sol kanat oyuncusundan müjdeli haber nihayet geldi.
Sakatlığının tamamı ile iyileştiği belirtilen yıldız futbolcunun yarın oynanacak Kral Kupası
maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.
Barcelona, Kral Kupası'nda son 16 turu eşleşmesinde yarın akşam Celta Vigo
'ya konuk olacak.
Fanatik
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Erdinç Şahin