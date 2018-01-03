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Barcelona'ya Ousmane Dembele müjdesi

Barcelona'da Ousmane Dembele sevinci yaşanıyor. Uyluğundaki sakatlık nedeniyle 4 aya yakın bir süredir sahalardan uzak kalan Fransız futbolcu takımının perşembe günü oynayacağı Kral Kupası maçıyla yeniden iş başı yapacak.
 

Barcelona'ya Ousmane Dembele müjdesi
Ousmane Dembele, geçtiğimiz yaz Borussia Dortmund'dan 105 milyon euroluk bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.

Fransız futbolcu, Katalan kulübünde dört maça çıktıktan sonra uyluğunu yırtmış ve yaklaşık 4 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı. Ancak 20 yaşındaki sol kanat oyuncusundan müjdeli haber nihayet geldi.

Sakatlığının tamamı ile iyileştiği belirtilen yıldız futbolcunun yarın oynanacak Kral Kupası maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.

Barcelona, Kral Kupası'nda son 16 turu eşleşmesinde yarın akşam Celta Vigo'ya konuk olacak.

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