Geçtiğimiz gün kulüpten yapılan resmi açıklamada, Fransız sol bekin ayrılık prosedürlerini tamamlamak amacıyla, takımın hazırlıklarını sürdürdüğü ABD kampından ayrıldığı ve Barcelona'ya döndüğü ifade edildi.

25 yaşındaki sol bek oyuncusunun kariyerini, Cenk Tosun'un da forma giydiği Premier League ekiplerinden Everton'da sürdürmesi bekleniyor. Merseyside ekibinin Digne transferi için Barcelona'ya yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia ediliyor.

Lucas Digne, geçtiğimiz sezon Barcelona ile 20 resmi maçta forma giyip takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı. Fransız futbolcu takımında düzenli forma şansı bulamamasının da etkisiyle, Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan milli takımının kadrosunda kendine yer bulamamıştı.