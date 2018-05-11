Barclays'in CEO'suna 870 bin dolar ceza

Nazlı Erdol

'de bankacılık regülasyon kurumu Mali Durum Otoritesi (FCA),CEO'su'e, bankadaki bir yöneticiyi eleştiren mektuplar gönderen bir kişinin kimliğini öğrenmeye çalıştığı gerekçesiyle 870 bin dolar ceza kesti.Staley'in kimliğini öğrenmeye çalıştığı "muhbirin", şirket çalışanı olmadığı bildirildi.FCA'dan yapılan açıklamada, "Staley'in eylemleri bir CEO'dan beklenen standartlara uygun değil" denildi.henüz bu konuda bir açıklama yapmadı ancak bankanın da Staley'ye benzer bir ceza vermesi bekleniyor.Kararın emsal teşkil edilebileceği ve şirket içindeki usulsüzlükleri bildiren kişilerin peşine düşen yöneticilere yaptırım uygulanmasına yol açabileceği belirtiliyor.Öte yandan verilen ceza, Staley'in yıllık kazancının sadece yüzde 10'una tekabül ediyor.