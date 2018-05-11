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Barclays'in CEO'suna 870 bin dolar ceza

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays`in CEO'su Jes Staley, bankadaki bir yöneticiyi eleştiren mektuplar gönderen bir kişinin kimliğini öğrenmeye çalıştığı gerekçesiyle 870 bin dolar ceza ödeyecek

Barclays'in CEO'suna 870 bin dolar ceza
İngiltere'de bankacılık regülasyon kurumu Mali Durum Otoritesi (FCA), Barclays CEO'su Jes Staley'e, bankadaki bir yöneticiyi eleştiren mektuplar gönderen bir kişinin kimliğini öğrenmeye çalıştığı gerekçesiyle 870 bin dolar ceza kesti.
 
Staley'in kimliğini öğrenmeye çalıştığı "muhbirin", şirket çalışanı olmadığı bildirildi. 
 
FCA'dan yapılan açıklamada, "Staley'in eylemleri bir CEO'dan beklenen standartlara uygun değil" denildi. 
 
Barclays henüz bu konuda bir açıklama yapmadı ancak bankanın da Staley'ye benzer bir ceza vermesi bekleniyor.
 
Kararın emsal teşkil edilebileceği ve şirket içindeki usulsüzlükleri bildiren kişilerin peşine düşen yöneticilere yaptırım uygulanmasına yol açabileceği belirtiliyor.
 
Öte yandan verilen ceza, Staley'in yıllık kazancının sadece yüzde 10'una tekabül ediyor.


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