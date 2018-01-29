Barın kadınlar tuvaletindeki not hayat kurtarıyor!

Gözde Hatunoğlu

Dünyanın neresinde olursa olsun dışarı çıkan kadınların başına kötü niyetli kişiler tarafından istenmeyen olaylar gelebiliyor. İster arkadaşlarıyla isterse buluştukları insanla geceleri dışarı çıkan kadınların başına sözlü ya da fizksel taciz hatta bazı durumlarda tecavüz gibi korkunç şeylerin gelmesi maalesef sıklıkla görülen bir durum.Böyle durumlarla yaşayan kadınların yalnız oldukları anlarda yardıma ihtiyacı olacağını ve bu yardımı tacizcilerden gizleyerek vermek gerektiğini düşünen bir barın sahipleri kadınlar tuvaletine astıkları bir notla kadınlara böyle durumlar için bir acil yardım operasyonunu barmenle birlikte nasıl yürüteceklerini anlatan bir yönerge asmışlar.Not kadınlara "Buluştuğunuz kşi söylediği kişi değil mi?" , "Randevunuzda kendinizi kötü mü hissediyorsunuz?" gibi sorular yönelltiliyor ve "Sizin için buradayız." mesajı veriliyor. Kendini rahatsız ya da tehdit altında hisseden kadınlara şifre olarak bir içecek adı veren bar sahipleri bu tür durumlarda şifreyi kullanarak ne yapacaklarını da açıkça anlatmış.Barmene gidip şifreli içeceğin adını söyleyen kadınlara siparişlerini verirkenSade: Barmeniniz size aracınıza kadar eşlik edecekBuzlu: Barmeniniz size taksi ya da başka bir araç çağıracakLimonlu: Barmeniniz size polis çağıracakgibi seçenekler sunuluyor. Bu talebinizi gizlilik içinde değerlendireceğiz diye not düşen bar sahipleri bütün ihtiyaçlarınız için yanınızdayız demeyi de ihmal etmiyor.Sosyal medyada paylaşılmaya başlayan fotoğraf başka mekanlara da bu konuda ilham verip kadınların yaşadığı zorluklara çözüm bulma yolunda sağlıklı bir adım haline gelebilecek bir hamle olma yolunda umut vaat ediyor.