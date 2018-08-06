Andre Ayew’in sakatlığı, Phillip Cocu’nun planlarını bozdu. Ganalı futbolcu, kanat hücumlarını savunmakta zorlanan Benfica karşısında Hollandalı teknik adamın en önemli silahlarından biriydi.

Cocu şimdi sağ kanatta oynatacağı oyuncu konusunda karar vermeye çalışıyor. Bu bölge için elindeki adaylar Nabil Dirar ve Barış Alıcı. Takıma geç katılan Dirar, idmanlarda ve hazırlık maçlarında iyi bir performans sergileyemedi. Barış ise geldiği ilk günden beri formayı ne kadar çok istediğini gösterdi.

Genç futbolcu, 11 için hazır olduğunu kanıtladı. Barış’ın tecrübesiz olması tek dezavantaj ancak gençlere şans vermeyi seven Phillip Cocu’nun tercihini 21 yaşındaki oyuncudan yana kullanması bekleniyor

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