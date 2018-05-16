Barış Atay adliyeye sevk edildi
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan oyuncu Barış Atay, adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Barış Atay'ın sabah saatlerinde İstanbul Suadiye'deki evinde İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Atay adliyeye sevk edildi.
Atay, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Barış Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.