Barış Atay adliyeye sevk edildi

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan oyuncu Barış Atay, adliyeye sevk edildi

16 Mayıs 2018, Çarşamba 16:21 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, Çarşamba 16:22
A A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Barış Atay'ın sabah saatlerinde İstanbul Suadiye'deki evinde İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Atay adliyeye sevk edildi.

Atay, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Barış Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER