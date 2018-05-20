Halkların Demokratik Partisi’nde (HDP) aday listesi üzerindeki mesai devam ederken, Türkiye İşçi Partisi Kurucular Kurulu Üyeleri Erkan Baş ile Sanatçı Barış Atay, HDP’den aday olduğunu açıkladı.

Erkan Baş kişisel Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

HDP’den öneri geldi. Arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım destekledi, Partim görev verdi. Hazırız. #SözKardeşim , İşçilerin, gençlerin, devrimcilerin, sosyalizmin sesini meclise taşıyacak; düzenin çarkına çomak sokacağız.

ERKAN BAŞ'IN TWEET'İNDEN ALINTILADI

Barış Atay da Erkan Baş'ın tweetini alıntılayarak, "Sosyalizm mücadelesi; ekip ve yoldaşlık işidir. #SözKardeşim yoldaşlarımın ve Parti’nin verdiği sorumluluk ve görev bilinciyle, seni orada da yalnız bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.





NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Twitter'daki bazı paylaşımları nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla geçen çarşamba günü gözaltına alınan oyuncu Barış Atay, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Barış Atay, emniyetteki ifadesinde,Twitter adresinin kendisine ait olduğunu ve soruşturma konusu paylaşımlarının da kendisi tarafından yapıldığını söylemişti.

'TÜRKİYE'Yİ HER ŞEYE RAĞMEN ÖZGÜR DÜŞÜNÜYORUM'

Barış Atay'ın söz konusu paylaşımını, Yusuf Yerkel'in Soma faciası sırasında tepki gösteren bir maden işçisini tekmelemesi ile ilgili özür dilediğini belirtmesi üzerine yaptığını anlatarak, "Özrünü samimi bulmadım ama daha önemlisi bir suçun karşılığı özür değil yargılanmaktır. Yine sosyal medyada özrün kabul edilmesini toplumsal huzur adına bazı şeylerin sineye çekilmesini ısrarla yazanları görünce ben de Yerkel'in ağlak özrüne ve tavrına istinaden bu süreçte suç işlemiş olan ya da olma ihtimali olanları kast ederek ve Türkiye'nin her şeye rağmen bir hukuk devleti olduğunu düşündüğümden bu tweeti paylaştım" demişti.

'ZEYTİN DALI HAREKATI'NI YAKINDAN TAKİP ETTİM'

Barış Atay'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren paylaşımlarına ilişkin de "Afrin coğrafi olarak Suriye'ye aittir ve doğal olarak Suriye halkına. Türkiye'de yaşayan bir yurttaş olarak ailem ile birlikte Antakyalı biri olarak gelişmeleri yakından takip ediyorum. Hükümet politikalarını eleştirmek bir yurttaşlık hakkıdır" ifadelerini kullanmıştı.