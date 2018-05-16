Barış Atay kimdir? Kaç yaşında? Neden gözaltına alındı?

Redhack davasında gözaltına alınıp serbest bırakılan oyuncu Barış Atay, gece saatlerinde bir kez daha gözaltına alındı. Tiyatro oyuncusu Barış Atay'ın gözaltına alındığını ise Avukat Efkan Bolaç duyurdu. Bolaç açıklamasında "Nihayet Barış Atay'ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zamandır suç oldu?" diye yazdı.





"HESABINI VERECEKSİNİZ"





Barış Atay, maden işçisi Erdal Kocabayık'ı tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.





BARIŞ ATAY KİMDİR?





Barış Atay Mengüllü, 22 Eylül 1981 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Doğumundan kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelen ailesiyle birlikte 1999 yılına kadar Antakya'da yaşadı.





18 yaşında iken 1999 yılında üniversitede okumak için Adana'ya gitti. Ve kazandığı, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Okulun son yılında fikir değiştirerek okulu bırakmış veİstanbul'a gitmiş veYeditepe Üniversitesitiyatro bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi Sinema-Tv bölümü yüksek lisans öğrencisi olmuştur.





Arka Sıradakiler dizisindeki Saffet rolüyle ünlendi. Ardından 2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde oynadı.





Barış Atay, 8 Mart 2013 tarihinde oyuncu ve yönetmen yardımcısı Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir.





22 Kasım 2013 tarihinde Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı, 3 gün sonra serbest bırakıldı.





17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı sinema filminin yönetmenliğiniBarış Atay Mengüllüoğlu yaparken aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır. Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.





Tiyatro Oyunları :





2013 - Kırmızı Yorgunları, Emek Sahnesi





2011 - Görünmeyen, Tiyatro Karnaval





2009 - Istibdat Kumpanyası, Uğur Saatçi - Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 24. Genç Günler





2009 - Schweyk, Yeditepe Üniversitesi





2008 - Zengin Mutfağı. Vasıf Öngören- Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 23. Genç Günler





2007 - Bir Anarşistin Kaza sonucu Ölümü, Yeditepe Üniversitesi





2007 - Ada, ODDÜ Tiyatro Şenliği





2007 - Ekmek İşçileri, Sanat İşçiliği Tiyatrosu





2005 - Çehov'dan 4 kısa oyun- Mevsimlerden Tiyatro, Yazar Anton Çehov – Antakya Kültür Şenliği





2005 - Finalde Shakespeare - Mevsimlerden Tiyatro, Ege Üniversitesi Tiyatro Festivali





Film ve Dizileri :





Yönetmen:





2015 - Eksik (Sinema Filmi)





2015 - Eksik (Deniz) (Sinema Filmi)





2012 - Güzel Günler Göreceğiz (Film)





2012 - Şubat (Konuk oyuncu) (dizi)





2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (dizi)





2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (dizi)





2007 - Zincirbozan (Film)





2006 - Hacı (dizi)





2006 - Kabuk (Film)





2006 - Şöhret (dizi)





2002 - Aşk ve Gurur (dizi)Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmişti.