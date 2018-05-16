Barış Atay serbest bırakılıyor

Avukat Efkan Bolaç Twitter hesabından bu paylaşımı yaptı:

NE OLMUŞTU?

Barış Atay, madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı. Bu tweetin ardından Barış Atay gözaltına alınmıştı.