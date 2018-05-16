Barış Atay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul Güvenlik Şube ekiplerince sabah gözaltına alınmıştı. Sosyal paylaşım sayfalarından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçu işlediği gerekçesi ile gözaltına alınan Atay’ın, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

TELEFONU İNCELENECEK

Burada sorgulanması beklenen Atay, savcılıkça telefonunda gerekli incelemelerin yapılabilmesi için yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Geceyi emniyette geçireceği öğrenilen Atay’ın telefonundaki incelemenin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BARIŞ ATAY'IN GÖZALTI GEREKÇESİ SOMA PAYLAŞIMI

DW Türkçe'ye konuşan Atay'ın avukatı Efkan Bolaç, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan sanatçının Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

Avukat Bolaç, "Yusuf Yerkel adlı, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına kadar yükselen, Soma'daki katliam sonrası yerde olan birine tekme atan bir kişiyle ilgili olarak bir tweet atmıştı. Yusuf Yerkel'in milletvekili aday adayı olduğuna dair bir söylem vardı. Bu söylem sonrasında Yerkel dört yıl sonra Twitter adresinden, bu olaya karıştığım için özür diliyorum. Yerde tekmelediğim kişiyle de konuştum, helallik istedim gibi bir şey yazmıştı. Bunun üzerine Barış da özür dileyerek kurtulamazsınız, yargılanacaksınız şeklinde bir tweet atmıştı. Bu kişileri affeden kişileri de unutmayacağız demişti" şeklinde konuştu.

Bolaç, müvekkilinin 13 Mayıs 2018 tarihindeki söz konusu tweetinin hiçbir hakaret, tehdit içermediğini ve paylaşımda suç teşkil eden bir unsur bulunmadığını ancak buna rağmen sözlerinin "kin ve düşmanlığa tahrik etmek" olarak kabul edildiğini belirtti.









DW Türkçe’ye konuşan Bolaç, "Attığı tweette insanlara yargılanacaksın ben bunun peşini bırakmayacağım, hukuk devletinde senden hesap soracağım demesi nasıl bir tehdit ya da kin ve düşmanlığa tahrik ediyor bunu bilmiyorum. Bundan dolayı bir insan hakkında gözaltı kararı alıp, özgürlüğünde mahrum etmek ve sonrasında yargılama safhasına geçilmesi doğru bir şey değil. Ancak bu olabiliyorsa, yargılamanın sonucunu kestirmek mümkün değil" dedi.