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'Barış Manço Hatıraları' sergisi Eskişehir'de

Anadolu rock müziği sanatçısı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun kişisel eşyalarının yer aldığı 'Barış Manço Hatıraları' sergisi Eskişehirlilerle buluştu

'Barış Manço Hatıraları' sergisi Eskişehir'de
Eskişehir'de bir AVM'de izlenime sunulan 'Barış Manço Hatıraları' sergisinde, usta sanatçının konserlerinde kullandığı bileklik, yüzük, kolye, kemer, askere  gitmeden önce kestirip sakladığı saçı, okuma gözlüğü, fotoğraf makinesi koleksiyonu, bestelerini yaptığı ses kayıt cihazı, akustik gitarı, gençlik  fotoğrafları ve birçok kişisel eşyası bulunuyor.

Barış Manço'nun oğlu Batıkan Manço, serginin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi. Batıkan Manço, babasının vasiyeti üzerine evlerinin sergi olarak kullanıldığını dile getirerek, "Evimiz İstanbul'da. Bu sebeple birçok insan evimizdeki bu sergiyi gelip göremiyor. Biz de kardeşimle bu fikri ortaya koyduk. Sergiyi Barış Manço severlerin ayağına getirelim istedik" ifadelerini kullandı.


'TÜM İLLERİ GEZECEĞİZ'


Doğukan Manço da babasının adını taşıyan sergisiyi bugüne kadar 8 ile taşıdıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerine gittik. Kısmet olursa ülkemizin tüm illerini gezeceğiz. Sergideki her şey babamın kullandığı eşyalar. Kıyafetleri, aksesuarları ve onun biriktirdiği anılar var. Bu anılara insanların gözlerinin dokunması bizleri çok mutlu ediyor. Geçenlerde bir anma  etkinliği yapmıştık. Orada 5 yaşındaki bir çocuk, 'Barış Manço nerede?' diye  bağırmıştı. Ona bir cevap veremiyorsunuz. O kadar sevmiş ki, hala yaşadığına  inanıyor. Sonra 'Kalbimizde yaşıyor' diye bağırdı. Biz bu güzelliği ailelere  borçluyuz. Genç nesillere Barış Manço'yu aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz."

Sergi, 18 Mart'a kadar açık kalacak.


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