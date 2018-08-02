Barış Murat Yağcı'nın İtalyan sevgilisi utangaç çıktı
Alman güzel Brenda Pate ile kısa bir aşk yaşayan oyuncu Barış Murat Yağcı gönlünü bu kez bir İtalyan’a kaptırdı
POSTA/ALİ KESER
Barış Murat Yağcı, önceki gece Ortaköy’deki Ruby’de yeni sevgilisi ile eğlendi. Çıkışta flaşlar patlayınca İtalyan güzel ne yapacağını şaşırdı. Yüzünü ceketiyle kapatmaya çalıştı. Barış Murat Yağcı da telaşlandı.
Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Brenda Pante ile otel odasında verdiği seksi pozlar olay olmuştu.
Aralık 2017'de de Barış Murat Yağcı'nın İrem Derici ile aşk yaşadığı konuşulmuştu.
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