Barış Yarkadaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Aday oldu mu?

CHP İstanbul milletvekili olan Barış Yarkadaş genel seçimlerde CHP'den aday gösterilmedi. Yarkadaş'ın yanı sıra Erem Erdem, İlhan Cihaner ve Ali Şeker gibi isimler de listede yer almadı. Buisimlerin listede yer almaması tepki çekerken Eren Erdem, Ali Şeker ve Barış Yarkadaş'ın tekrar listede yer aldığı iddia edildi. Bu gelişme sonrası Barış Yarkadaş hakkındaki bilgiler merak edildi.

BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?

Gazeteci – yazar Barış Yarkadaş, 1974 yılında Kars'ın Susuz İlçesi'nde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kars'ta tamamladı. 1988 yılında İstanbul'a yerleşti. Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi'nde başlayan Barış Yarkadaş’ın İstanbul'daki öğrenim hayatı, Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümü'nde devam etti. Bir süre de Kamu Yönetimi öğrenimi gördü. Barış Yarkadaş, daha sonra öğrenimini bırakıp ilkokuldan beri içinde bulunduğu medya sektöründe kalmaya karar verdi. Mesleğe, ‘gazete dağıtıcısı' olarak başladığı 1985'ten beri, çeşitli gazete, dergi, radyo, haber ajansı ve internet haber sitesinde çalıştı. 2001 ve 2002'de yapılan seçimlerde ise Barış Yarkadaş, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) İstanbul Şube Başkanlığına seçildi.



