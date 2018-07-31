Barıştıran kredi

31 EKİM SON GÜN

İmar Barışı başvuruları, 8 Haziran’da başlamıştı. 31 Aralık 2017’den önce yapılmış imara aykırı binalar için 31 Ekim’e kadar başvuru yapılarak ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alınabiliyor. Bu belgenin bedeli ise yıl sonuna kadar ödenebiliyor. Şu ana kadar 3 milyon 158 bin kişinin başvuru yaptığı İmar Barışı’nda bankalar da vatandaşın ödemelerini kolaylaştırmak adına çeşitli kampanyalar açıklıyor.

MALİYETİN YÜZDE 3’Ü

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, arsanın emlak vergi değeri ile yapının maliyeti toplanarak hesaplanıyor. Toplam maliyetin konutta yüzde 3, ticaride yüzde 5’i Yapı Belgesi bedeli olarak alınıyor. Metrekareler, tarım amaçlı binalarda 200 TL, 1-2 katlı binalarda 600 TL, 3-7 katlı binalarda 1000 TL, 8 ve daha yüksek katlı binalarda 1600 TL, villa, AVM, hastane gibi yapılarda 2 bin TL esas alınarak hesaplanıyor.

BANKALARDAN DESTEK

Ödemeleri kolaylaştırmak için bankalar da harekete geçti. Yapı Kayıt Belgesi almak için finansmana ihtiyacı olan vatandaşa ‘İmar Barışı Kredisi’ adı altında finansman sağlıyorlar. Krediden faydalanmak isteyen vatandaşların Çevre Bakanlığı’ndan imar barışı kapsamında gelen SMS’i ibraz etmesi isteniyor. Vadeler 60 ayla, finansman tutarı 30 bin TL ile sınırlı. İşte kredi veren bankalar...



