Bariyerlere çarpan cipin sürücüsünün bacağı koptu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobile çarpıp savrularak yol kenarındaki çelik bariyerlere ok gibi saplanann cipin sürücüsü Ümit Kaba’nın sol bacağı koptu. Kaba, kopan bacağı ile birlikte hastaneye kaldırılırken, otomobildeki 2 kişi de yaralandı

Bariyerlere çarpan cipin sürücüsünün bacağı koptu
Aydın’dan Denizli yönüne giden Ümit Kaba, kullandığı cipin kontrolünü Kumkısık Mahallesi yakınlarında yitirdi.

Kontrolden çıkan cip, öndeki Ulaş Yayla yönetimindeki otomobile çarpıp savrularak yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı.

SÜRÜCÜNÜN SOL BACAĞI KOPTU


Arka koltuğa kadar giren çelik bariyer, cipin sürücüsü Kaba’nın sol bacağını jilet gibi kesip, kopardı. Otomobil sürücüsü Ulaş Yayla ile yanındaki Yılmaz Teker de kazada yaralandı.

İTFAİYE YARDIMIYLA CİPTEN ÇIKARILDI


Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından cipten çıkartılan Kaba, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kopan bacağı ile birlikte İzmir’deki bir özel hastaneye götürüldü.



Diğer 2 yaralı ise Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaba’nın kopan bacağının yerine dikilip, dikilemeyeceğine götürüldüğü İzmir’deki hastanede karar verileceği bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


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