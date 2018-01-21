Bartın’da aile cinayeti: Gece kulübüne sokmayan babasını öldürdü

Bartın Kozcağız'da bir adam, kendisini işlettiği gece kulübüne sokmadığı gerekçesiyle babasını öldürdü

Bartın’da aile cinayeti: Gece kulübüne sokmayan babasını öldürdü
Kozcağız beldesinde M.K.(64), henüz bilinmeyen bir nedenle işlettiği gece kulübünde oğlu Z.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu öne sürülen Z.K, kendisini iş yerine sokmadığı gerekçesiyle babasını bıçakladı.
         
Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Z.K, jandarma ekiplerince ablasının evinde gözaltına alınırken, maktulün cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

AA


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