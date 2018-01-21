Bartın’da aile cinayeti: Gece kulübüne sokmayan babasını öldürdü

Nazlı Erdol

beldesinde M.K.(64), henüz bilinmeyen bir nedenle işlettiği gece kulübünde oğlu Z.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu öne sürülen Z.K, kendisini iş yerine sokmadığı gerekçesiyle babasını bıçakladı.’ne kaldırılan M.K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Z.K, jandarma ekiplerince ablasının evinde gözaltına alınırken, maktulün cenazesi, otopsisi yapılmak üzere’ne kaldırıldı.