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Bartın'da Kirazlı Barajı taştı, 300 kişiye 24 saattir ulaşılamıyor

Bartın Kirazlı Barajı'nda su seviyesinin aşırı yükselmesi sonucu yolları kapanan mahalledeki 300 kişiye 24 saattir ulaşılamıyor. Derecik Köyü Muhtarı Necmi Alkız, "Aramadığım derdimi anlatmadığım yer kalmadı. Birileri sesimizi duysun. Devletin botu teknesi yok mu? Oradaki insanlara en azından ekmek ve su götürelim" dedi

05 Mart 2018, Pazartesi 11:28
Bartın'da Kirazlı Barajı taştı, 300 kişiye 24 saattir ulaşılamıyor
Bartın Kirazlı Barajı'nda suların aşırı yükselmesi sonucu yolları su bastı ve bazı mahallelere ulaşım kesildi. Baraj sularının yükselmesi nedeniyle 300 kişiye ulaşamadıklarını söyleyen Derecik Köyü Muhtarı Necmi Alkız, "Dün akşam saatlerinde köyümüzün üç mahallesine giden yol, baraj suları nedeniyle sular altında kaldı. Su seviyesi o kadar yükseldi ki, suyun direk tellerine değmesi sonucu gece boyunca patlamalar oldu. Şimdi direkler de sular altında. Üç mahallede en az 300 kişi dün geceden bu yana elektriksiz kaldı, suları ve ekmekleri yok. Bir kaç arkadaşım beni aradı yardım istiyorlar. Aramadığım derdimi anlatmadığım yer kalmadı" dedi.


'DEVLETİN BOTU TEKNESİ YOK MU? EKMEK SU GÖTÜRELİM' 


Yağmurun çok şiddetli yağmaya devam ettiğini belirten Alkız, "Yükseklerde karlar da bu yağmurla eridi. Barajda iki tane tünelden su tahliyesi yapıldığını söylediler. Ancak su azalmıyor her geçen saat sular hızla yükseliyor. Tahliye ettiklerini söyledikleri suyun 10 kat fazlası yukarıdan geliyor. Köylüler muhtar olduğum için benim çözüm üretmemi istiyor. Ben de devletimin yetkililerini aradım.




Devlet Su İşleri halledecek deniliyor ama yapılan bir şey yok. Barajın tahliye kapakları olmaz mı? Birileri sesimizi duysun AFAD buraya geldi. Biz nasıl bekliyorsak onlar da burada bekliyor. Devletin botu teknesi yok mu? Oradaki insanlara en azından ekmek ve su götürelim" diye konuştu.



Öte yandan, Kirazlı Barajında su tahliyesi için kullanılan iki tünelden bir tanesin çalıştırılamaması nedeniyle, su tahliyesinin istenilen oranda yapılamadığı ve su seviyesinin de bu sebepten dolayı kontrolsüz şekilde yükseldiği öğrenildi.
 


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