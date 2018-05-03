Bartın'da yaşayan kayıp adamın cesedi kömürlükte gömülü halde bulundu

Bartın'da 7 gündür kayıp olan şahsın cesedi bir apartmanın bodrum katında bulunan kömürlükte gömülü halde ölü bulundu

Bartın'da yaşayan kayıp adamın cesedi kömürlükte gömülü halde bulundu
Özel bir firmada şoför olarak çalışan ve geçen hafta cuma günü işe gitmek için Çaydüzü Mahallesi’ndeki evinden çıkan Murat Gülbal'dan (35) haber alamayan yakınları, durumu emniyete bildirdi. Polis ve ailesinin arama çalışmaları sürerken ev sahipleri Demirciler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın bodrum katında erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede, cesedin kayıp olarak aranan 2 çocuk babası Gülbal'a ait olduğu belirlendi. 
Vücudunda darp izleri bulunduğu bildirilen Gülbal'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili şüpheli olan Ş.Ö. ve B.Ö. ifadeleri alınmak üzere emniyete getirilirken, şahsın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


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