Bartın’daki gizli ilişki cinayetinin zanlıları tutuklandı

Bartın’da 5 gündür aranan ve kömürlükte gömülü halde cesedi bulunan Murat Gülbal’ın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sevgilisi olduğu iddia edilen Şadiye Ö. ve olayı işlediği iddia edilen Bahattin Ö., sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
 

Bartın’daki gizli ilişki cinayetinin zanlıları tutuklandı
Evli ve 2 çocuk babası Murat Gülbal, 5 gün önce iş yerine gitmek üzere evinden ayrıldı. Ancak Gülbal’dan bir daha haber alınamadı. Ailesi de bunun üzerine polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince güvenlik kameraalarından yardım alınarak Gülbal’ın kent merkezindeki bir eve girdiği tespit edildi. Ekiplerce gözaltına alınan ev sahibi Şadiye Ö.’nün çelişkili ifadelerinin ardından cinayeti itiraf etmesi üzerine gözaltına alınan Bahattin Ö.’nün de ifadelerinin Şadiye Ö. ile örtüştüğü öğrenildi. Benzer ifadeler verdiği öğrenilen Bahattin Ö. ile Şadiye Ö.’nün Bartın Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlandı. 
 

TUTUKLANDILAR


Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Bartın Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılardan Bahattin Ö. kıyafetiyle yüzünü gizlerken, Şadiye Ö. ise yüzünü gizlemeyerek ekipler eşliğinde adliyeye girdi. Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan zanlıların nöbetçi mahkemece tutuklanmalarına karar verildi. Bahattin Ö., polis ekipleri eşliğinde Bartın Ceza İnfaz Kurumu'na, Şadiye Ö. ise Karabük Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü 

İHA

 


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