Bartu Küçükçağlayan ve Feyyaz Yiğit, Youtuber oldu!​



'MÜHİM OLAN TEKNOLOJİYİ FARKLI ŞARTLARDA DENEYEBİLMEK'

Elif Bayram

Teknoloji testlerine yeni bir soluk getirecek bir youtube kanalının sahibi iki arkadaşı canlandıran ikili, youtube kanalları MegaTeknoForce’a, tüm teknoloji meraklılarını davet ediyor.İkilinin kanalla ilgili kısa açıklamaları şöyle: “Evet bu bir teknoloji kanalı ama bir yandan da çok acayip şeyler oluyor. Teknolojileri biraz tuhaf şekillerde test ediyoruz. Neden? Çünkü normal teknoloji testini herkes yapar, mühim olan teknolojiyi farklı şartlarda deneyebilmek…”