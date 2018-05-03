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Bartu Küçükçağlayan ve Feyyaz Yiğit, Youtuber oldu!​

Başarılı dizi ve film projelerindeki rolleri ile dikkat çeken Bartu Küçükçağlayan ile doğal ve komik skeçleriyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Feyyaz Yiğit; yeni bir projede birlikte kamera karşısına geçiyor

Bartu Küçükçağlayan ve Feyyaz Yiğit, Youtuber oldu!​
Teknoloji testlerine yeni bir soluk getirecek bir youtube kanalının sahibi iki arkadaşı canlandıran ikili, youtube kanalları MegaTeknoForce’a, tüm teknoloji meraklılarını davet ediyor.


'MÜHİM OLAN TEKNOLOJİYİ FARKLI ŞARTLARDA DENEYEBİLMEK'


İkilinin kanalla ilgili kısa açıklamaları şöyle: “Evet bu bir teknoloji kanalı ama bir yandan da çok acayip şeyler oluyor. Teknolojileri biraz tuhaf şekillerde test ediyoruz. Neden? Çünkü normal teknoloji testini herkes yapar, mühim olan teknolojiyi farklı şartlarda deneyebilmek…”


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