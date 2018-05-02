Barzani duyurdu: Mutabakat sağlandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (İKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, sınır kapıları konusunda Bağdat ile mutabakat sağlandığını duyurdu.

Barzani duyurdu: Mutabakat sağlandı
Irak Kürt bölgesel Yönetimi (İKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil’de gerçekleştirilen Tahran ve Erbil arasında Ekonomik İşbirliğini Güçlendirme Konferansı’nda konuştu. Barzani IKBY ile Irak’ın, İran’ın sanayi ve ziraat alanındaki başarılı deneyimine ihtiyaç duymakta olduğunu söyledi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar konusuna değinen Barzani, “Bağdat ile yapılan son görüşmeler, sınır kapıları ve gümrük sorunlarına anayasa çerçevesinde mutabakat sağlanmasına yol açtı” dedi.

Geçen Eylül ayında IKBY’nın gerçekleştirdiği tartışmalı referandumdan sonra ilk kez Erbil’e gelen İranlı heyette İran Ticaret Bakanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı yer alıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Pentagon'dan 'Kore' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'Kore' iddialarına yalanlama
Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı!

Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı!
Kilauea Volkanı'nın patlamasıyla acil durum ilan edildi

Kilauea Volkanı'nın patlamasıyla acil durum ilan edildi
Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!

Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!
Yemen ile BAE arasındaki Sokotra çekişmesinde Suudi Arabistan devrede

Yemen ile BAE arasındaki Sokotra çekişmesinde Suudi Arabistan devrede
Kuala Lumpur-Singapur arası dünyanın en işlek uçuş hattı oldu

Kuala Lumpur-Singapur arası dünyanın en işlek uçuş hattı oldu
Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar otoyola saçıldı

Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar otoyola saçıldı
ABD özel kuvvetleri Yemen sınırına konuşlandı!

ABD özel kuvvetleri Yemen sınırına konuşlandı!
Kayıp Malezya uçağı yerine 2 gemi enkazı bulundu

Kayıp Malezya uçağı yerine 2 gemi enkazı bulundu
Rakka’da sel: 3 ölü

Rakka’da sel: 3 ölü
Myanmar'daki madende atık yığını çöktü: 14 ölü

Myanmar'daki madende atık yığını çöktü: 14 ölü