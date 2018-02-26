Baş örtüsünü çıkarmadı diye çocuğu darp ettiler

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmadığı gerekçesiyle iki kişi tarafından darp edilen kız çocuğu, hafif beyin sarsıntısı geçirdi

Baş örtüsünü çıkarmadı diye çocuğu darp ettiler
Hollanda polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçen hafta Flevoland eyaletinde bulunan Emmeloord kasabasında, 14 yaşındaki başörtülü bir kız, okul çıkışı evine bisikletle giderken iki kişi tarafından yolu kesildi. 
 

VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLUŞTU


Gülerek başörtüsünü çıkarmasını istedikleri kızın bunu reddetmesi üzerine zanlılar, çocuğu tekmeleyerek darp etti. Hastaneye kaldırılan kızın vücudunda aldığı darbeler sonucu morluklar oluştu ve hafif beyin sarsıntısı geçirdi. 


SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Açıklamada, olayın ardından kaçan, sarı saçlı ve 18 yaş civarında olduğu düşünülen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.      
 


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