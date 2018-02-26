Baş örtüsünü çıkarmadı diye çocuğu darp ettiler

VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLUŞTU



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gizem Yetil

polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçen haftaeyaletinde bulunankasabasında, 14 yaşındaki başörtülü bir kız, okul çıkışı evine bisikletle giderken iki kişi tarafından yolu kesildi.Gülerek başörtüsünü çıkarmasını istedikleri kızın bunu reddetmesi üzerine zanlılar, çocuğu tekmeleyerek darp etti. Hastaneye kaldırılan kızın vücudunda aldığı darbeler sonucu morluklar oluştu ve hafif beyin sarsıntısı geçirdi.Açıklamada, olayın ardından kaçan, sarı saçlı ve 18 yaş civarında olduğu düşünülen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.