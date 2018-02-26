Baş örtüsünü çıkarmadı diye çocuğu darp ettiler

Hollanda
polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçen hafta Flevoland
eyaletinde bulunan Emmeloord
kasabasında, 14 yaşındaki başörtülü bir kız, okul çıkışı evine bisikletle giderken iki kişi tarafından yolu kesildi.
VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLUŞTU
Gülerek başörtüsünü çıkarmasını istedikleri kızın bunu reddetmesi üzerine zanlılar, çocuğu tekmeleyerek darp etti. Hastaneye kaldırılan kızın vücudunda aldığı darbeler sonucu morluklar oluştu ve hafif beyin sarsıntısı geçirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, olayın ardından kaçan, sarı saçlı ve 18 yaş civarında olduğu düşünülen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Gizem Yetil