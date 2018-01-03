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Başak Dizer: Kalbim Kıvanç'ın avuçlarında atıyor

Başak Dizer Tatlıtuğ eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan özlemini Instagram hesabından dile getirdi...

03 Ocak 2018, Çarşamba 12:06
Başak Dizer: Kalbim Kıvanç'ın avuçlarında atıyor
2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist eşi Başak Dizer yeni yıl tatilini Galler'de geçirdi. Başak Dizer, romantik tatilin fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile yer aldığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Hep böyle dağ gibi durur önümde, yanımda ve arkamda... Kalbim onun avucunda atar ve minicik kalır elim, sımsıkı tuttuğunda... Çünkü tutarsa sımsıkı tutar, sıkı sıkı sarılır sarıldığında. Her zerresini hissettirir. 'Sen' kaybolur o an, 'biz' doğar. Yok, özel bir gün değil bugün... Sadece özel olan adamı özledim. Gücü benim bilmediğim çok derinlerden bir yerden gelen... Sarılırsanız, sımsıkı sarılın sevdiklerinize kalbinizi duysunlar!"




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