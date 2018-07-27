Başak Güröz: Gurur'la zaman duruyor
Mayıs 2016’da ölen Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan geçtiğimiz Aralık’ta oyuncu Başak Güröz ile nişanlanmıştı
Sevgililer 10 gündür Bodrum’da tatilde. Düğün 2019 yazında, İstanbul’da. Başak Güröz ilişkisine dair şunları söyledi: “Gurur yanımdayken zaman duruyor. Saatler hiç geçmesin istiyorum.
'AŞK BÖYLE BİR ŞEY'
Aşk böyle bir şey. Ben 31 yıldır evli olan anne ve babamı örnek alıyorum. Hâlâ birbirlerini seviyorlar.”
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