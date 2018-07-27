Başak Güröz: Gurur'la zaman duruyor

Mayıs 2016’da ölen Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan geçtiğimiz Aralık’ta oyuncu Başak Güröz ile nişanlanmıştı

27 Temmuz 2018, Cuma 09:47 Son Güncelleme: 27 Temmuz 2018, Cuma 09:50
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Sevgililer 10 gündür Bodrum’da tatilde. Düğün 2019 yazında, İstanbul’da. Başak Güröz ilişkisine dair şunları söyledi: “Gurur yanımdayken zaman duruyor. Saatler hiç geçmesin istiyorum.

'AŞK BÖYLE BİR ŞEY'

Aşk böyle bir şey. Ben 31 yıldır evli olan anne ve babamı örnek alıyorum. Hâlâ birbirlerini seviyorlar.”


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