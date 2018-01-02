Başak Güröz kimdir? (Gurur Aydoğan ile Başak Güröz nişanlandı)

BAŞAK GÜRÖZ KİMDİR?

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur nişanlandı

Elif Bayram

15 Mayıs 2016 tarihinde hayatını kaybeden'ın oyuncu oğluile sevgilisinişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini usta sanatçı Orhan Gencebay taktı.Son olarak 'Kanıt: Ateş Üstünde' dizisinde rol alan 30 yaşındaki Aydoğan, "2017'nin son haftasında attığımız bu güzel adım bir ömür sürsün inşallah. 2018 kalbi güzel, gönlü güzel herkes için bir masal olacak kadar güzel geçsin inşAllah. Yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu yıllar" ifadelerini kullandı.1991 yılında Antalya'da doğan Başak Güröz, Akademi 35 Buçuk'ta Oyunculuk Eğitimi aldı. LCW, Vatan Bilgisayar ve Panda Magic reklam filmlerinde yer aldı. Kanıt Ateş Üstünde dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.