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Başak Güröz kimdir? (Gurur Aydoğan ile Başak Güröz nişanlandı)

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, kendisi gibi oyuncu olan Başak Güröz ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Peki Başak Güröz kimdir? İşte detaylar...

02 Ocak 2018, Salı 12:18
Başak Güröz kimdir? (Gurur Aydoğan ile Başak Güröz nişanlandı)
15 Mayıs 2016 tarihinde hayatını kaybeden Oya Aydoğan'ın oyuncu oğlu Gurur Aydoğan ile sevgilisi Başak Güröz nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini usta sanatçı Orhan Gencebay taktı.

Son olarak 'Kanıt: Ateş Üstünde' dizisinde rol alan 30 yaşındaki Aydoğan, "2017'nin son haftasında attığımız bu güzel adım bir ömür sürsün inşallah. 2018 kalbi güzel, gönlü güzel herkes için bir masal olacak kadar güzel geçsin inşAllah. Yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu yıllar" ifadelerini kullandı.



BAŞAK GÜRÖZ KİMDİR?


1991 yılında Antalya'da doğan Başak Güröz, Akademi 35 Buçuk'ta Oyunculuk Eğitimi aldı. LCW, Vatan Bilgisayar ve Panda Magic reklam filmlerinde yer aldı. Kanıt Ateş Üstünde dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

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