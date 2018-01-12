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Başakşehir - Ado Den Haag (Maç özeti)

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Başakşehir burada oynadığı Ado Den Haag maçını 4-0 kazandı

Başakşehir - Ado Den Haag (Maç özeti)
Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir devre arası kampında Hollanda 1'inci Lig takımı ADO Den Haag'la hazırlık maçında karşılaştı.


AÇILIŞI ADEBAYOR YAPTI


Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, kampın son gününde ADO Den Haag'la hazırlık maçı yaptı. Maxx Royal Otel sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Ev sahibi ekibin ilk golünü 14'üncü dakikada penaltıdan Adebayor, ikinci golünü ise 30'uncu dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

İkinci yarıda baskısını arttıran Medipol Başakşehir, bu devrede de bulduğu 2 golle rakibini 4-0 mağlup etti. Başakşehir'in ikinci yarıdaki gollerini 56'ncı dakikada Hakan Özmert, 75'inci dakikada penaltıdan Stefano Napoleoni attı. Medipol Başakşehir, bu karşılaşmayla Antalya'daki hazırlık kampını tamamladı.
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