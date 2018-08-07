Başakşehir-Burnley maçı Srdjan Jovanovic'in
Medipol Başakşehir'in Burnley ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
Medipol Başakşehir'in İngiltere'nin Burnley takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre 9 Ağustos Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic yapacak.
Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Ilija Brdar üstlenecek.