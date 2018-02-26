Başakşehir’de Arda Turan şoku

Mehmet Nuri Turan

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerde Arda Turan şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, sağ arka adalesinde hissettiği ağrıdan dolayı Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldı."Futbolcumuz Arda Turan’ın son yapılan antrenman sonrasında sağ bacak arka adelesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkiklerde, ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçın kadrosundan çıkartılmıştır."(Uygar Aydın /İHA)