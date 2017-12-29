Başakşehir'den olay Cenk Tosun paylaşımı

Erdinç Şahin

Ligin ilk yarısını lider kapatanresmi Twitter hesabından ilginç bir tweet atıldı.Bu sene gösterdiği performansla birçok takımın ilgisini çekenadıile anılıyor. Ada ekibinin golcü futbolcu için 25 milyon Euro vereceği iddia ediliyor.'unile oynanan kupa maçı sonrasında tribünleriselamlaması sosyal medyaya damga vurdu.Bu olaylar sonrası Başakşehir'den konuya ilişkin bir tweet attı. Turuncu-Lacivertli ekipten atılan tweette şu ifadelere yer verildi,'Everton büyük rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u çaldığınız için teşekkürler. O asla pişman olmayacağınız bir transfer'